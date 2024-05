K-pop: BE:LIFT entra com ação judicial contra Min Heejin; entenda a disputa

Nesta última terça-feira (21 aqui, 22 na Coreia), a empresa BE:LIFT, uma das subsidiárias da HYBE, lançou um comunicado se defendendo das acusações de plágio feitas por Min Heejin em sua polêmica coletiva de imprensa.

No texto, a empresa afirma que tomará medidas legais principalmente pelos danos causados ao novo grupo feminino da casa, as ILLIT, fortemente criticadas e comparadas com as NewJeans pela própria Heejin.

"O plágio de propriedade intelectual é algo que deve ser julgado de acordo com padrões e procedimentos razoáveis e não com uma intepretação unilateral e distorcida de um indivíduo", explica a empresa, que lamenta profundamente o tratamento que as artistas que recém debutaram estão tendo de uma parte do público.

ILLIT vêm sofrendo uma onda de hate em todas as publicações, lançamentos e até mesmo lives que as integrantes fazem. Um vídeo de uma das meninas, Wonhee, reportando comentários maldosos chegou a viralizar. E gerou ainda mais hate. É um looping de ódio.

Cronologia da disputa

Auditoria da HYBE

Toda confusão HYBE, Min Heejin e BE:LIFT começou no dia 22 de abril quando veio a público que a Ador, empresa subsidiária da HYBE comandada por Heejin, esta passando por uma auditoria pois a CEO estaria tentando tomar a empresa para si e seguir de forma independente (leia-se: queria cair fora da HYBE). Legalmente, a HYBE possui 80% das ações da Ador.

Em seguida a Ador lançou um comunicado instaurando o caos de vez, afirmando que nunca tentaram "tomar o poder" da empresa e que estavam profundamente decepcionados com a direção criativa de outras subsidiárias que estariam tentando emular o sucesso das NewJeans copiando conceitos e coreografias.

Pano de fundo: magnetic faz muito sucesso

O sucesso de magnetic, primeiro single das ILLIT fez o drama se tornar ainda mais feio. A música conquistou #1 em todas as plataformas musicais, bateu recordes como debut e se tornou um hit na Coreia do Sul.

Coletiva da Min Heejin

Enquanto isso, no meio do fogo cruzado, Heejin resolveu fazer uma coletiva de imprensa para esclarecer mal entendidos e proteger as NewJeans. Cansada com as críticas (e ameaças de morte), a diretora de arte e até então CEO da Ador, destruiu os executivos da HYBE, afirmando que foi enganada e levada a cometer uma série de erros que resultaram nessa batalha criativa entre subsidiárias.

HYBE pede afastamento de Heejin que se nega

Com a mídia toda em cima do caso, ocupando trending topics e matérias mais acessadas no Naver (o Google coreano), todos esperavam uma resposta da HYBE, que veio dias depois com a empresa expondo que eles já estavam no processo de auditoria há algum tempo, com provas tiradas de mensagens no kakaotalk (Whatsapp coreano) e emails do laptop de Heejin. Assim, foi pedido por carta que a CEO se desligasse da empresa. Ela não respondeu e se negou a sair.

Outras empresas citadas na coletiva de Heejin como Source Music (LE SSERAFIM) e BELIFT (ILLIT) comunicaram que tomariam medidas legais para proteger seus artistas que estavam sofrendo abusos verbais online.

E as NewJeans?

Recentemente foi confirmado que as integrantes do grupo assinaram uma petição para que Heejin não seja retirada do cargo de CEO da Ador. A empresa, criada pela diretora de arte e feita basicamente para lançar o girl group, foi toda pensada para promover "o girl group da Min Heejin", que já era famosa por seus trabalhos na SM.

Os pais das integrantes - algumas menores de idade - foram em busca de um famoso advogado de disputas de contratos de celebridades, corroborando que tanto pais quanto filhas estão ao lado de Heejin.

Os fãs do grupo também se mostram a favor da diretora, pois muitos consideram ela como uma "mãe" para as integrantes, algo que elas mesmas comentam sempre que possível.

Entre tantos acontecimentos e boatos (muitas fake news foram espalhadas nesse meio tempo), o grupo teve uma série de lançamentos e vai fazer fan meetings gigantescos pela Ásia. Os fãs temem um hiato, que parece mais algo plantado para gerar pânico do que algo que de fato acontecerá.

Quem sai prejudicado nisso tudo?

NewJeans, ILLIT e a indústria saem perdendo com toda essa confusão. As meninas, todas muito novas, não possuem controle criativo sobre nada disso e estão sendo colocadas umas contra as outras, numa espécie de batalha para ver quem é mais original.

Heejin acha que inventou a roda e, embora não tenha sido o objetivo principal, acabou fazendo as novatas ILLIT se tornarem "saco de pancada" de todos os erros que a BELIFT cometeu (conforme as afirmações dela).

HYBE falhou miseravelmente em prometer algo, não cumprir e passar por cima de uma pessoa que claramente tinha grandes objetivos como artista e CEO. Não soube lidar com uma pessoa megalomaníaca e agora pagará o preço sendo arrastada em vários boatos envolvendo outros grupos que não possuem nada a ver com a confusão.

O que aprendemos com tudo isso? Não seja fã de CEOs.