Bela Gil exibe álbum de fotos com momento em que raspou a cabeça

Na tarde de quinta-feira (23), Bela Gil, 36, compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais exibindo o momento em que raspou a cabeça.

O que aconteceu

Recentemente, a filha de Gilberto Gil raspou a cabeça para combinar o estilo com a filha Flor. Na ocasião, a jovem publicou uma foto com uma tesoura, possivelmente dando os "toques finais" no novo cabelo de Bela.

Nas novas imagens, a apresentadora aparece no momento em que seu cabelo foi cortado. "Um corte de cabelo e alguns recortes da vida", escreveu ela na legenda.

Além do registro do novo corte do cabelo, a famosa aparece em outros momentos descontraídos. Ela também compartilhou fotos de comidas e de momentos com os filhos.