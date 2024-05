Após impressionar Vênus, Netuno percebe que está recuperando a memória

No capítulo de sexta-feira (24), da novela "Família É Tudo" (Globo), Netuno (Paulo Lessa) percebe que está recuperando sua memória aos poucos.

O que vai acontecer

Após um dia corrido na Fundação, Vênus (Nathalia Dill) decide pedir uma pizza mas é impedida por Netuno que decide cozinhar. "Tá vindo uma intuição", diz ele.

A namorada de Tom (Renato Góes) fica impressionada com o talento culinário do amigo, sem imaginar que ele era um chef de cozinha antes do acidente. "Não vai me dizer que você sabe cozinhar", brinca a protagonista.

Com isso, Vênus e Netuno chegam à conclusão que talvez ele esteja recuperando um pouco de sua memória. "Gente, que delícia! Tô passada. Você preparou uma iguaria espanhola do nada. Talvez você esteja começando a recuperar a memória, as habilidades que você tinha", afirma a neta de Frida (Arlete Salles).

