Após dar flagrante no vilão sem roupa, Tião mata Egídio em 'Renascer'?

No capítulo de sexta-feira (24), da novela das 9 "Renascer" (Globo), Tião Galinha (Irandhir Santos) ameaça Egídio (Vladimir Brichta) com um facão.

O que vai acontecer

Sem saber que está caindo em um plano arquitetado por Dona Patroa (Camila Morgado), Egídio é flagrado bem no momento em que estiver tentando agarrar Joana (Alice Carvalho). "Eu... eu acho que posso explicar", diz o malvado. "Vai se explicar pra quem? Pra mim ou pro marido dela?", pergunta Iolanda.

Tião coloca seu facão no pescoço do outro, mas não mata o patrão. "O dinheiro que o coronel me deu hoje cedo... dizendo que era os meus direitos... direitos de quê, eu me pergunto? De corno? Eu mato ele, Dona Patroa?", questiona. "Não, Tião. Pegue sua mulher e sua família e vá embora daqui. E eu lhe garanto que não vai ninguém atrás de vocês", afirma a mulher.

Joana e o marido pegam seus filhos e vão embora da fazenda. "E lhe deixou vivo... Levante as mão pro céu... e agradeça! Agora anda: vá vestir suas calças, que você tá ridículo desse jeito... Coronel!", afirma Dona Patroa já sozinha com o marido.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.