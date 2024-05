A Grande Conquista: Parcial UOL mostra quem pode sair em votação acirrada

Any, Brenno e MC Mari travam uma disputa acirrada na segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Veja quem tem mais chance de ser eliminado, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que aconteceu

Às 22h, MC Mari foi a menos votada para ficar e apontada como a próxima a deixar a competição. A famosa recebeu apenas 30,92% dos votos.

Brenno continuou enfrentando uma disputa acirrada com a cantora pela permanência. O Coquisteirou somou 32,84% dos votos.

Na contramão, Any foi indicada como quem menos tem chance de sair do programa, com 36,24% votos.

