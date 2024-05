Any chora após treta com Hadad: 'Adora distorcer tudo o que falo'

Mais uma vez, Anahí e Hadad se desentenderam em A Grande Conquista 2 (Record). Após tentarem conversar, os dois trocaram ofensas e ela chorou no quarto.

O que aconteceu

Anahí o criticou por retomar a situação de Vinigram na formação da Zona de Risco: "Eu errei e assumi esse erro, e foi um erro que doeu muito em mim. Mas em nenhum momento passou pela minha cabeça fazer isso propositalmente. E ontem você falou aqui: 'você fez com o Vini tudo aquilo que você falava que não poderia ser feito'".

O empresário então citou seu incômodo com a rival: "O que quis dizer naquele momento é que sempre que você me aponta, aponta em pauta de terceiros. Na maioria das vezes, você pega falas minhas. O que mais me decepcionou foi quando teve três oportunidades de conversar comigo [e não fez]. Você está entrando no meu jogo e eu estou entrando no seu. Uma vez que você coloca uma situação onde você me coloca num lugar que não foi a minha intenção...".

Any o interrompeu: "Só que vi a forma que você falou, estava do seu lado. Só respondi daquela forma porque realmente senti, não gostei do que você fez".

A conversa prosseguiu e a influenciadora confessou que não gostava de ser interrompida. Ele, por sua vez, anunciou que interromperia toda vez "que fosse colocado em um lugar que não lhe cabia".

Apesar das tentativas, os dois seguiram se desentendendo. Hadad a chamou de debochada, enquanto Anahí indicou que ele era ridículo.

Depois disso, ambos desabafaram sobre como foi o papo com seus aliados. No quarto com Taty Pink, chorou e finalizou: "Adora distorcer tudo o que falo".

