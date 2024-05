Tirulipa é condenado a indenizar drag queen em R$ 25 mil após Farofa

Tirulipa perdeu um processo de danos morais movido pela drag queen Halessia, cuja sunga abaixou na Farofa da GKay em dezembro de 2022.

O que aconteceu

Tirulipa deverá pagar uma indenização de R$ 25 mil. Na ação, Halessia pediu R$ 50 mil, mas o valor foi ajustado pelo juiz do TJ-SP.

O humorista abaixou a sunga da drag queen durante a "banheira do Gugu". O juiz ressaltou que Tirulipa não expôs Halessia somente aos convidados do evento, mas também ao público que acompanhava o evento pela transmissão online.

A conduta do réu ofendeu os direitos à intimidade, à honra e à imagem do requerente, expondo parte do corpo íntima e reservada dele a milhares de pessoas, sem que houvesse o desejo de fazer tal exposição . Juiz Rodrigo Ramos

Halessia afirma que não foi a única vítima de assédio na ocasião. Tirulipa também desamarrou o biquíni da influenciadora Nicole Louise durante o evento, e acabou sendo expulso da Farofa.

Tirulipa e Halessia foram procurados para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.