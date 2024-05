Rock the Mountain 2024: Anitta será uma das headliners do festival

Anitta, 31, foi anunciada como uma das headliners do Rock the Mountain 2024. O festival acontecerá nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Satisfeita: "Um evento em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais", disse a cantora à produção do festival, onde vai se apresentar com a turnê mundial Baile Funk Experience.

Artistas confirmados no evento: "O Grande Encontro", com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; Zeca Pagodinho; Pabllo Vittar; Joelma; Seu Jorge; Planet Hemp; Matuê, Nando Reis, entre outros.

Todos os artistas se apresentam em ambos os fins de semana.

Os ingressos já estão à venda, e 62% deles já foram vendidos.