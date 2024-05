Rock in Rio: venda inicia nesta 5ª; edição 2024 celebra 40 anos do festival

Esta é a newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Amanhã é dia de correria virtual. A habitual e concorrida venda de ingressos para o Rock in Rio abre nesta quinta-feira (23), às 19h. Até a edição 2019, todos os ingressos costumavam esgotar no primeiro dia. Apenas em 2022, coincidentemente quando o festival passou a ser em anos pares, sobraram entradas na venda geral.

O Rock in Rio de 2024 marca os 40 anos do festival e o ingresso custa R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada), e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.

São sete dias de festival. Travis Scott é headliner do Palco Mundo na noite de abertura, 13 de setembro, e Imagine Dragons é o headliner do Mundo no dia 14. O dia 15 de setembro é o chamado Dia do Rock da edição, com Avenged Sevenfold na linha de frente do line-up. Daí o Rock in Rio tem um intervalo e volta na quinta, 19 de setembro, com Ed Sheeran como principal atração.

Para a edição 2024, o Rock in Rio criou o Dia Delas, só com mulheres na programação, no dia 20. Katy Perry é a headliner. Mais uma criação para o Rock in Rio de 2024 é o Dia Brasil, um conjunto de shows nacionais com elenco enorme abraçando todos os gêneros, em todos os palcos, no dia 21 de setembro.

A noite de encerramento, com Shawn Mendes como headliner, em 22 de setembro, tem outra atração muito esperada como head do Sunset: Mariah Carey.

Pouco show internacional?

A banda americana Circle Jerks vem ao Brasil em dezembro Imagem: Reprodução/Instagram @circlejerksband

Anota mais dois no Brasil: Circle Jerks em dezembro, datas e locais a definir; e The Get Up Kids em agosto (1°/8, no Rio de Janeiro, e em 4/8 em SP, no Oxigênio Festival)

Força Black

Young Fathers no C6 Fest Imagem: Mariana Pekin/UOL

C6 Fest, que aconteceu no último fim de semana em SP, evidencia o poder e a influência da música negra hoje. Não pode ir? Splash reúne os destaques.

BATE-PAPO COM SPLASH

Bon Jovi Imagem: Divulgação/Universal

Certamente não me sinto feliz [com a ideia de não pode cantar novamente]. Parece que tenho que conseguir um emprego. (risos) Sei como escrever canções, sei fazer álbuns. Sou mais do que capaz de cantar, como você pode dizer pelo álbum. E se fosse incapaz de fazer isso, eu não iria sentir falta. Bon Jovi, em entrevista para Splash

IMAGEM DA SEMANA

Matuê lota Arena Anhangabaú na Virada da Solidariedade em SP Imagem: Marcelo Justo/UOL

Fique atento!

Calma que ela vem!

Mariah Carey se apresenta no palco Sunset no último dia do Rock in Rio 2024, 22 de setembro Imagem: Candice Ward/Getty Images

A vinda de Mariah Carey ao Brasil não será somente para o Rock in Rio. A popstar acertou também um show em São Paulo, no Allianz Parque, em setembro, em data próxima ao festival.

Quer pagar quanto?

Público brasileiro quer pagar, no máximo, R$ 300 para ver um show, segundo Serasa. 62% das pessoas têm o costume de ir, ao menos uma vez ao ano, a shows de artistas nacionais.

Hora de clássico no Allianz, em SP

Andrea Bocelli encerra turnê no Brasil com dois shows no Allianz. As apresentações serão no sábado (25) e no domingo (26). Sandy é uma das convidadas do tenor italiano.

PROGRAME-SE!

Luísa Sonza se apresenta no Espaço Unimed, em São Paulo, nos dias 24 e 25 de maio Imagem: Mariana Pekin/UOL

Data - 23/5

Il Divo | Espaço Unimed (São Paulo)

Sigrid | Cine Joia (São Paulo) ESGOTADO

Edgard Scandurra e Amigos Invisíveis | Sesc Pompeia (São Paulo)

The Calling | Theatro D. Pedro II (Ribeirão Preto, SP)

Data - 24/5

The Calling - show extra | Carioca Club (São Paulo)

Detonautas | Santo Rock Bar (Santo André, SP)

Datas - 24 e 25/5

Luísa Sonza - Espaço Unimed (São Paulo)

Datas - 24, 25 e 26/5

Bourbon Festival Paraty: Robin Eubanks, Emanuel Casablanca, Terrie Odabi, Marcos Valle, Paula Lima e outros | Programação espalhada por vários locais de Paraty (Rio de Janeiro)

Maria Bethânia convida Xande de Pilares no festival Doce Maravilha, no Rio Imagem: Jorge Bispo/Divulgação

Data - 25/5

Ana Gabriel | Tokio Marine Hall (São Paulo)

The Risen Dread | Casa Aurea (São Paulo)

Somos Rock Festival 2024: Raimundos, Humberto Gessinger, Biquini, Ira, Paulo Ricardo e outros | Arena Anhembi (São Paulo)

Emicida | Parque Ibirapuera (São Paulo)

Xande Pilares e Simoninha | Sala São Paulo (São Paulo)

Bixiga 70 | Sesc Belenzinho (São Paulo)

Don L - Sesc Guarulhos (Guarulhos, SP)

Il Divo | Teatro Guaíra (Curitiba, PR)

Marina Sena e Baco Exu do Blues - grátis | Praia de Copacabana (Rio de Janeiro)

Jão | Studio 5 (Manaus)

Data - 25 e 26/5

Andrea Bocelli | Allianz Parque (São Paulo)

Pedro Luís & Banda, com participação de Chico Chico | Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Santos Rock Festival: The Calling, Capital Inicial e CPM 22, no dia 25; Biquíni, Detonautas e Humberto Gessinger, no dia 26 | Arena Club (Santos)

Doce Maravilha 2024: Jorge Ben Jor, Jorge Aragão convida BK, Negra Li, Ana Carolina, Djonga & Xamã; Criolo com Mano Brown e Rael no dia 25; Maria Bethânia convida Xande de Pilares; Capital Inicial celebra: 25 Anos do Acústico c/ Zélia Duncan & Kiko Zambianchi; Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de "O Passo do Lui"; Nação Zumbi & Lia de Itamaracá: 30 Anos de Da Lama ao Caos e outros no dia 26| Jockey Club (Rio de Janeiro)

Data - 26/5