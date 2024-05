Restaurante carioca está entre os 100 melhores do mundo pelo 50 Best

Um restaurante brasileiro ficou entre os 100 melhores do mundo em lista anunciada nesta quarta (22) pelo World's 50 Best Restaurants 2024, considerado o principal ranking gastronômico do mundo.

Numa prévia, que revela do 100° ao 51° lugar, o carioca Lasai ficou em 58° lugar. Nesta semana, o restaurante já havia conquistado sua segunda estrela pelo Guia Michelin.

Lasai, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

A cerimônia e a revelação do top 50 melhores restaurantes acontecerão na cidade americana de Las Vegas, em 5 de junho.

Na ocasião, mais destaques brasileiros estão garantidos: Janaína Rueda receberá o prêmio de melhor chef mulher no mundo, e João Diamamante, o Champions of Change.

Veja a lista completa abaixo: