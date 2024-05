Quem é atriz trans que estrela 'Emilia Perez', filme que sacudiu Cannes?

"Emilia Perez" é, sem dúvidas, um dos nomes mais falados em Cannes. O musical — que já gera controvérsia pelo próprio gênero — levanta uma série de questões, como a transexualidade e o tráfico de drogas, e tem surpreendido aqueles que o assistem no festival.

Apesar de contar com nomes como Selena Gomez e Zoë Saldaña no elenco, o grande destaque do filme é Karla Sofía Gascón, 52, que assume o papel principal. "Ela é espanhola, mas mora e é super famosa no México", explica Flavia Guerra no Plano Geral desta quarta (22). "É minha aposta para o prêmio [de Melhor Atriz em Cannes]. Se o filme não ganhar a Palma de Ouro, terão que dar esse prêmio. Ela está maravilhosa, e não se perde esse gancho histórico".

Conforme adianta a comentarista, esse é o primeiro papel de grande destaque da atriz transexual. Em sua carreira, o foco foram as "telenovelas", como "El Señor de los Cielos", que dividiram espaço com um único filme até então: "The Noble Family" (2013). Ela também ganhou um papel secundário na mais recente adaptação de "Rebelde", pela Netflix.

Filme já é hit em Cannes

Seja pela atuação de Karla ou pela narrativa, "Emilia Perez" não deve sair de Cannes sem um prêmio. "Assim que acabou a sessão, em todas as revistas dizia: 'Cannes tem seu primeiro hit'. É um filme mais intimista, que chegou para causar", diz Flavia.

O musical surpreende, talvez, justamente por "entregar tudo" em um gênero do qual pouco se espera. "Esperávamos que fosse tudo de ruim, porque ele combina muitos riscos. Musical não é um gênero simples de fazer, e tem uma premissa elaborada", opina Flavia. "Imagina, um chefão do tráfico que quer se tornar uma mulher?".

É um filme de afirmação sexual, de tráfico, violência, um musical, e tem um francês dirigindo um elenco no México. Poderia ficar uma visão novelística da américa latina Flavia Guerra

