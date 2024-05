Por que Harry e Meghan não vão a casamento de padrinho do filho do casal?

Harry e Meghan Markle não vão comparecer no casamento do padrinho do filho do casal, Hugh Grosvenor, 7º Duque de Westminster, no dia 7 de junho.

O que aconteceu

O casal não estará presente para prestigiar a cerimônia do padrinho de Archie, 5, primeiro filho de Harry e Meghan. A decisão de não ir ao casamento foi noticiada por Angela Levin, especialista na família real britânica, em entrevista ao site GB News. Harry é amigo de infância do noivo.

De acordo com a especialista, o motivo estaria na vontade de evitar conflito. O casal radicado nos Estados Unidos optou por recusar o convite porque não quer "causar confusão e incômodo" entre os convidados.

Ele [Harry] disse que não vai porque não quer criar confusão e nenhum incômodo entre os convidados. Angela Levin.

A especialista na família real britânica ainda acrescentou sobre a decisão do casal: "Todos compreenderam que seria constrangedora a presença dele [Harry] por aqui, por razões pessoais, aí o Harry optou por não vir".

Grosvenor vai se casar com Olivia Henson na Catedral de Chester. A cerimônia contará com 400 convidados e terá William como mestre de cerimônias. Amigo de William, o noivo também tem mais um afilhado - ele é padrinho do primogênito do príncipe, George, 10.