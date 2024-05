MasterChef 2024 tem prêmio recorde, dinâmica inédita e presença de famosos

Estreia a 11ª edição do MasterChef Brasil no próximo dia 28 de maio, com a versão clássica com cozinheiros amadores. O reality gastronômico celebra os dez anos de sua estreia na TV brasileira.

Quais as novidades do MasterChef 2024?

Nova dinâmica promete causar com competidores: os 23 cozinheiros amadores serão divididos em dois grupos após a seletiva. Os telespectadores vão conhecer metade deles e só na quinta semana as duas turmas se encontram, sem saber da existência uma da outra. Assim, eles vão se dar conta de que o número de adversários é, na verdade, o dobro do que imaginavam.

Maior prêmio da história do MasterChef: além do troféu de campeão, o (a) vencedor (a) vai embolsar o prêmio R$ R$ 350 mil. O campeão ainda ganhará uma cozinha gourmand completa, uma cafeteria para administrar seu próprio negócio, R$ 50 mil em produtos para o futuro restaurante e o curso completo na escola de gastronomia Le Cordon Bleu.

E o vice-campeão da temporada? O segundo colocado também poderá fazer um curso de pâtisserie para aprender com os melhores profissionais da área.

Participação de famosos ao longo da temporada: nomes como Carlinhos Maia, Gkay, Juju Salimen, Blogueirinha, Nicole Bahls, Alvaro e Luiza Possi, entre outros, irão ajudar o júri a escolher quem merece garantir o avental.

Gkay posa com os Ana Paula Padrão e os jurados do MasterChef Imagem: Divulgação/Band

Volta de jurado: Henrique Fogaça está de volta ao reality com amadores. Em 2023, ele foi substituído por Rodrigo Oliveira para resolver questões pessoais. Erick Jacquin e Helena Rizzo completam o time de jurados da temporada.

Novo cenário: a cozinha volta a ocupar um dos estúdios da sede da Band, em São Paulo. O restaurante também ficou mais amplo e ganhou uma integração entre as bancadas e o mercado.

O palco é o destaque dessa nova versão, com elementos vazados que trazem movimento e contrastam com o espaço. Detalhes em dourado proporcionam um ar mais nobre e requintado. A mudança foi inspirada no movimento das chamas.

Local do mercado é uma das novidades do cenário do MasterChef 2024 Imagem: Divulgação/Band

Celebração de dez anos no ar: o público vai se deparar com embates regionais que darão a chance dos candidatos mostrarem a tradição de seus respectivos estados com pratos repletos de criatividade.

O MasterChef se atualiza a cada ano, sempre falando sobre coisas que estão acontecendo agora. Creio que isso é o que faz o MasterChef ser tão assistido por 10 anos com a mesma intensidade e proporção. Através da gastronomia, contamos um pouco da história que estamos vivendo. Marisa Mestiço, diretora do MasterChef.

Formato do reality de culinária: o MasterChef Brasil organiza audições para selecionar 23 participantes para a temporada 2024. Eles se enfrentam em produções de pratos nacionais e internacionais e garantem a permanência no jogo com o "sim" dos três jurados. Em sistema eliminatório, somente dois chegam à final e um participante é nomeado o campeão.

Data de estreia: o MasterChef Brasil estreia a 11ª temporada no dia 28 de maio, às 22h30 (de Brasília), na Band. "Dez anos se passaram muito rápido. Nós não imaginávamos que estaríamos aqui depois de tanto tempo", declara Jacquin.