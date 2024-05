Mari Gonzalez posa com mãe de Pipo Marques, em meio a rumores de affair

Na manhã de hoje, Mari Gonzalez compartilhou uma foto ao lado da mãe e cunhada de Pipo Marques, em meio a boatos de affair com o cantor.

O que aconteceu

A influenciadora está em Portugal com Pipo e com a família do artista. Nos Stories, ela publicou uma foto ao lado de Ana Marques, mãe do artista, e de Patrícia Guerra, casada com Rafa Marques, irmão do cantor.

Os rumores de que eles estariam vivendo um romance aumentaram em abril deste ano, quando eles se hospedaram no mesmo resort em Alagoas.

Mari viveu um relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, que chegou ao fim em outubro do ano passado. Eles estavam noivos.