Neymar, Whindersson e Anitta: veja os maiores influenciadores do Brasil

Neymar, Whindersson Nunes e Anitta lideram o topo do ranking dos principais influenciadores do Brasil, segundo um levantamento feito pela Favikon. A lista não considera apenas o número de seguidores, mas também outros critérios, como presença ativa, contabilizando a frequência de posts nas redes sociais, a taxa de engajamento, de crescimento e outros fatores que demonstram a conexão com a audiência.

O Brasil é um dos países mais ativos em todas as redes sociais e conta com influenciadores que criam conteúdos sobre uma grande diversidade de temas, de entretenimento e beleza a esportes e negócios. Jeremy Boissinot, CEO da Favikon

O ranking ainda lista outros três jogadores de futebol no Top 10. São eles: Ronaldinho Gaúcho, Vinícius Jr. e Marcelo Vieira. Os youtubers Felipe Neto e Cleyton Spider também conquistaram posições nos dez maiores nomes da internet brasileira.

Confira a lista completa:

Neymar Jr. Whindersson Nunes Anitta Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) Zé Felipe Vinícius Jr. Felipe Neto Virgínia Fonseca Costa Marcelo Vieira Cleyton Spider

Os maiores de cada rede

A plataforma também divulgou quem são os maiores nomes de cada rede social.

No Instagram, os destaques são Vinícius Jr, Pablo Marçal e Alane Dias. Vinícius Jr. é jogador de futebol brasileiro que atua pelo Real Madrid, além da seleção brasileira. Recentemente, ele foi indicado ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol pelo LaLiga. Já Pablo Marçal é um coach e empresário que cria conteúdo na internet para incentivar as pessoas a alcançarem a "prosperidade". Ele foi o responsável por levar um grupo no Pico do Marins em meio a uma tempestade e organizar uma corrida que levou à morte de um jovem de 26 anos. Já Alane Dias é ex-participante do BBB 24. Apesar de não ter chegado à final, ela ficou entre os últimos eliminados do programa.

Já no TikTok despontam nomes como Emilly Victória Martins, Wueverton Silva e Sosiadoney. Emilly Vicky, como é conhecida nas redes, tem 19 anos e, além de conteúdos virais no TikTok, ainda tem um canal no YouTube onde compartilha desafios e brincadeiras. Wueverton também produz brincadeiras na plataforma, com vídeos que envolvem amigos e familiares. Eigon Oliveira, mais conhecido como Sósia do Neymar, ganhou fama por ser parecido com o jogador de futebol brasileiro e produz conteúdos divertidos na internet.

No YouTube, Ana Castela, Manu Bahtidão e 30PRAUM são os destaques. Ana Castela e Manu Bahtidão são cantoras que despontam no sertanejo. Já o 30PRAUM é uma produtora musical que tem como expoente o rap e o trap. O canal do YouTube do selo traz nomes de artistas como Matuê e WIU.

O X, antigo Twitter, tem nomes como Vinicius Jr., Whindersson Nunes e Rafael Lange. Além do jogador de futebol e do comediante que estão no Top 10 dos maiores influenciadores do Brasil, Rafael Lange também garantiu destaque na rede social. Mais conhecido como Cellbit, ele ganhou a fama primeiramente no YouTube por solucionar enigmas e produzir conteúdos de RPG.

No LinkedIn, Vânia Paula de Freitas, Geraldo Rufino e Eduardo Felix têm os nomes destacados. Vânia é dona da escola de idiomas Nação Fluente. Geraldo é um ex-catador que fundou uma recicladora

automotiva, a JR Diesel. Ele, no entanto, está afastado da empresa por suspeita de desvio de dinheiro. Por fim, Eduardo é especialista em Recursos Humanos.