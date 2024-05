Dar um tempo é bom para a relação? Cuidado pra não virar 'muleta emocional'

Tentar resolver os conflitos juntos, com muito diálogo, é a atitude ideal para desatar certos nós que volta e meia tomam conta dos relacionamentos, principalmente dos mais longos. No entanto, como nem sempre as conversas são capazes de gerar as soluções esperadas, às vezes, o melhor é o afastamento dos dois por um período para pensar com calma na situação.

Mas dar um tempo é efetivo ou apenas uma enrolação para por ponto final no relacionamento?

A distância pode ajudar a ter clareza sobre o que cada um sente em relação ao parceiro. Sozinhas, as pessoas podem avaliar melhor quais são seus sentimentos, expectativas e valores.

Definição de regras

É fundamental que o casal -ou aquele que tome a iniciativa de pedir um tempo- saiba bem o que deseja ao dar essa pausa no namoro. As pessoas precisam estar dispostas a mudar as coisas, caso resolvam retomar a relação.

Os especialistas afirmam que "dar um tempo" não deve se transformar em uma muleta emocional. Caso essa seja a opção do casal sempre que houver um conflito, a relação não vai evoluir.

Ainda é importante definir exatamente o que significa esse período e quais serão as regras para lidar com ele. Exemplos: manterão a fidelidade? Ambos podem se sentir livres para conhecer outras pessoas? Irão à festa para a qual ambos estão convidados? Conversarão por telefone nesse período? Trocarão e-mails? Mudarão o status nas redes sociais?

Outra coisa importante é estar preparado para a outra parte do relacionamento não aceitar "dar um tempo" e essa iniciativa significar o rompimento definitivo da relação.

Fontes: Marina Vasconcellos, terapeuta familiar e de casal; Gisela Castanho, psicóloga

*Com informações de matéria publicada em dezembro de 2013