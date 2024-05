Após noite com homem maravilhoso, Penha sofre com barraco na porta de casa

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (22), Sônia reclama de jantar para Otto e Máslova. Sandro arma para impedir jantar de Penha e Gentil. Otto encontra Penha no restaurante e eles jantam juntos.

Rosário e Inácio chegam em boate e ele reclama de ser confundido com Fabian. Cida e Elano jantam juntos. Kleiton e Naldo sentam na mesa e Elano faz cara feia. Otto leva Penha em casa e se apresenta a Ivone.

Rosário e Inácio são fotografados entrando no furgão do bufê. Fabian ouve de Simone que está em todos os sites. Jornalista liga para Chayene e diz que Fabian foi visto com Rosário e que há fotos.

Sandro chega em casa, vê Penha levando Otto ao carro e parte para cima dele. Penha briga com Sandro e socorre Otto. Fabian tenta convencer Simone de que não é ele nas fotos com Rosário. Brunessa e Cida se acertam.

Penha sonha com Sandro entrando na janela e se declarando. Ivone aconselha Penha a dar chance para Otto. Rosário e Inácio conversam sobre confusão com Fabian e eles descobrem que fotos estão circulando.