Após casamento, Inocêncio tenta destruir filho biológico com ideia cruel

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Renascer' desta quarta-feira (22), José Inocêncio revela a Pastor Lívio a vontade de ter a carta que a mulher de Rachid, Marianinha, escreveu para Maria Santa.

Teca ameaça fugir se Mariana não deixá-la ficar na casa de Morena. Neno e Pitoco levam Du ao encontro de Buba. Buba conversa com Augusto e diz que Teca tem o direito de saber que Du está vivo.

Joana conta a Tião que Egídio quer dormir com ela em troca do dinheiro. Rachid confidencia a Sandra que tem intenção de se casar com Dona Patroa.

José Inocêncio sonda com Bento se é possível tirar João Pedro de seu testamento. Teca tem uma visão do dia em que Belarmino foi assassinado.