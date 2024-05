Brenno, Kaio e Any estão na 2ª Zona de Risco de A Grande Conquista

Brenno, Kaio e Any estão na segunda Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Veja quem votou em quem e como foi a formação da berlinda.

Indicação dos Donos da Mansão

Donos da Mansão, Hadad e Kaio precisaram entrar em consenso sobre sua indicação. Com isso, indicaram Brenno para a berlinda.

Brenno disse que esperava já o voto e alfinetou Kaio foi seu aliado. "Em determinado caminho, essa pessoa se volta contra mim. Sinto uma apunhalada pelas costas", salientou.

Anteriormente, os participantes haviam conversado sobre quem seria opção de voto. Por desavenças na casa, apontaram que Brenno poderia ser uma alternativa.

Decisão entre Donos

Os Conquisteiros tiveram que escolher um dos Donos para ir à Zona de Risco na Cabine Secreta. Kaio foi o mais votado, com 9 votos.

Kaio opinou sobre a votação: "Sendo bem sincero, tentei manter uma coerência com o que prego. Pela minha contagem, esperava não estar nessa [Zona de Risco]. Acho que vai ser uma disputa direta então, entre mim e Brenno".

Voto nos Donos:

Rambo votou em Hadad;

MC Mari votou em Kaio;

Taty Pink votou em Hadad;

Hideo votou em Kaio;

Edlaine votou em Hadad;

Catia Paganote votou em Kaio;

Vinigram votou em Kaio;

Liziane votou em Kaio;

Geni votou em Hadad;

Fernando votou em Kaio;

Any votou em Hadad;

Lucas de Albú votou em Kaio;

Cel votou em Hadad;

Fellipe Villas votou em Hadad;

Bruno votou em Hadad;

Guipa votou em Kaio;

Brenno votou em Kaio.

Votação entre Conquisteiros

Vinigram ganhou um poder no Faro e precisou imunizar alguém antes da votação. Ele escolheu Liziane, apesar de ter comentado que queria proteger Edlaine.

Em seguida, a casa votou em mais um participante. Any e Guipa empataram, com 4 votos. Hadad desempatou e escolheu Any para a segunda berlinda.

Veja quem votou em quem:

Hideo votou em Cel;

Lucas de Albú votou em Any;

Taty Pink votou em Catia;

Geni votou em Hideo;

Rambo votou em Lucas de Albú;

Edlaine votou em Catia;

Fellipe votou em Any;

Fernando votou em Cel;

MC Mary votou em Guipa;

Any votou em Lucas de Albú;

Guipa votou em MC Mari;

Brenno votou em Guipa;

Vinigram votou em Any;

Bruno votou em Guipa;

Catia votou em Guipa;

Cel votou em Lucas de Albú;

Liziane votou em Any.

Brenno, Kaio e ZZ vão disputar a Prova da Virada na quarta-feira (22). Quem se salvar, se livra da Zona de Risco e coloca alguém em seu lugar.

