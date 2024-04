Trava zap: conheça (e evite) o golpe que faz você perder acesso ao WhatsApp

Você talvez já tenha ouvido a história de alguém que recebeu uma mensagem aleatória por WhatsApp e simplesmente perdeu o acesso à conta depois de clicar num link ou emoji.

O nome desse golpe é "trava zap" - mas também atende pelos nomes "Contact Bomb", "Binário" e "Crashers", entre outros.

Como funciona o "Trava Zap"

O que faz o aplicativo travar são certas combinações de caracteres, que os golpistas vão atualizando de tempos em tempos.

Um exemplo clássico que ficou conhecido foi usar o emoji do esquilo. Ao ser tocado, fazia tudo "congelar" na tela.

Mais recentemente, a isca dos golpistas passou a envolver mensagens grandes com muito texto que induzem as vítimas a tocar na opção "Mais" para continuar a leitura.

Nos dois casos, a combinação de caracteres especiais faz com que o WhatsApp tenha dificuldade de reconhecê-los e gaste muita memória para carregar.

Isso poderá fazer com que o aplicativo fique "congelado" por minutos, horas ou para sempre, se você não fizer nada.

O que fazer se receber um "trava zap"

O primeiro passo para se proteger é manter sempre seu aplicativo com o sistema atualizado até a última versão, já que é por meio dos updates que se corrige os bugs que podem ser aproveitados por usuários maliciosos.

Agora, se você caiu, o jeito mais simples de agir é apagar a mensagem problemática. Se você tiver uma sessão aberta do WhatsApp Web (no navegador de um computador) ou pelo app oficial no PC, basta deletar o conteúdo.

iPhone: Na lista de conversas, arraste a conversa com o número desconhecido para a esquerda, selecione "mais" e você poderá bloquear e denunciar esse contato.

Android: Na lista de conversas, pressione e segure a conversa com o número desconhecido, e selecione o ícone de bloqueio no topo. No pop-up, é possível bloquear e denunciar esse contato.

Aproveite e, no caso de ser um contato que você não conhece, bloqueie-o e mude sua privacidade de grupos para que apenas contatos possam te adicionar a grupos.

Caso não tenha funcionado, tente fechar o app e abrir de novo.

iPhone: na tela de início, deslize o dedo de baixo para cima na tela e pare no meio da tela; vá deslizando o dedo para os lados (esquerda ou direita) e encontre o app que deseja encerrar. Por fim, deslize o dedo para cima sobre ele. Em modelos com botão home, como o iPhone SE, basta dar dois toques sobre ele e arrastar para cima o app que se deseja fechar.

Android: deslize de baixo para cima, mantenha a tela pressionada e solte. Em seguida, deslize o app que deseja fechar para cima.

Ainda assim não deu certo? Reinicie o celular e tente novamente abrir o app.

iPhone: mantenha o botão ligar e volume para baixo pressionados até aparecer o controle deslizante.

Android: geralmente, ao segurar o botão de ligar já aparece a função para reiniciar.

Outra possibilidade é tentar atualizar o app. De tempos em tempos, o próprio WhatsApp faz modificações no aplicativo para lidar com essas mensagens.

iPhone, acesse a App Store, toque no ícone de perfil (lado superior da tela) e role para baixo para ver as atualizações pendentes. Por fim, selecione Atualizar ao lado do app ou clique em Atualizar tudo.

Android, vá até a Play Store, toque sobre o seu perfil (lado direito superior) e escolha Gerenciar Apps e dispositivos. Lá aparecerão os apps disponíveis para atualização.

Em última instância, se nada funcionar, só desinstalando e instalando o WhatsApp novamente. E mantenha sempre um backup ativo para que você consiga recuperar o seu histórico de conversas.

*Com conteúdo publicado em 24/07/2022 e 22/09/2023.