Pyong pesa relação com SBT, paternidade e BBB: 'Não sei se compensa'

Pyong Lee já passou por diversas experiências em sua carreira: um jovem mágico no SBT, camarote do BBB 20 a até palestrante de questões ligadas a hipnose e o poder da mente. Em entrevista a Splash, ele expôs como enxerga a exposição que conquistou ao longo destes anos e como anda sua relação com os lugares que já passou.

Vida no SBT

"Se não fosse o Silvio Santos não estaria aqui"

Pyong começou sua carreira no SBT em um concurso de mágicos ilusionistas e logo foi ganhando espaço em programas como Eliana, Domingo Legal, Programa Silvio Santos e Qual o Seu Talento.

Depois de um período longo de sucesso no canal de Silvio, o influencer conta que viu os convites desaparecerem aos poucos até que ele viu a necessidade de migrar para outro lugar.

"Fui em quase todos os programas da casa, fiquei um tempo contratado pelo "Qual o Seu talento?", mas depois de um tempo pararam as participações, os convites foram parando, acho que enjoaram de mim e resolvi passar pra internet.

Além da paixão pela mágica, o ilusionista também já destacou por seu talento pela dança. No papo, ele conta que foi no SBT que entendeu que gostaria de ser artista e confessa que sempre gostou de se destacar. "Eu gostava de chamar atenção! Fui dançar break pra chamar atenção, mágica pra chamar atenção"

Passagem pelo BBB 20 e paternidade

Ao falar de sua experiência no BBB 20, ano de estreia dos Camarotes no programa, Pyong diz que gostou do desafio por se considerar uma pessoa muito competitiva, mas que a cobrança mental dentro do reality é complexa.

Tem que ter maturidade e estrutura para entrar lá! É uma experiência bem complexa[?] Meu sonho era ser famoso, artista, então essa exposição foi muito boa pra mim

Uma nova chance

Com o anúncio da mudança nas regras de inscrição do programa, que para 2025 pretende investir em duplas, Pyong respondeu se toparia um novo round na competição e surpreendeu ao revelar quem gostaria de fazer parceria. 'Eu voltaria, porque é um desafio bem complexo e legal. Dupla? Eu escolheria o Prior! Quem fez uma guerra como se eu fosse inimigo do Prior foi o público. La dentro a gente ria, bebia e zoava. Seria interessante ver como seria essa dinâmica de duplas."

Durante seu confinamento, Pyong acabou perdendo o nascimento de seu filho, Jake, fruto de seu prévio relacionamento com Samy Sampaio, mas o público passou a acompanhar a rotina da mãe e da criança nas redes sociais. Quatro anos depois, o filho do influencer já soma 2,3 milhões de seguidores no Instagram, o que o fez relembrar o dilema de expor ou não a criança ao público.

Foi uma escolha muito complexa, a decisão de expor ele ou não na internet. Ele tem 2,3 milhões de seguidores, todo mundo viu ele nascer durante o BBB. Ele se comunica muito bem, puxou isso de ambos os pais, mas quero que ele possa escolher o que vai fazer.

Saúde mental

Entre polêmicas e sucessos, Pyong acumula atualmente 7,8 milhões de seguidores e coloca a saúde mental como um ponto de destaque para encarar os desafios de tamanha exposição. Na entrevista, ele relembra como a morte do precoce do pai o impactou a embarcar nesse meio.