Pocah nega rumores de gravidez após foto com Virginia: 'Retenção'

Pocah desmentiu rumores de gravidez após foto com Virginia nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora participou do programa da influenciadora e postou uma foto do momento no Instagram.

Após compartilhar o momento nas redes, os fãs de Pocah suspeitaram que ela estava esperando o segundo filho.

Em seus stories do Instagram, ela apareceu usando apenas um biquíni vermelho para desmentir os rumores.

"Ontem postem a foto com a Virgínia e o povo perguntando se eu tava grávida também. É só retenção de líquido. Único bebe aqui sou eu".