A Grande Conquista: Ricardo diz 'não sentir empatia' ao se despedir de Gaby

Ricardo afirmou não ter empatia por seus colegas de confinamento enquanto se despedia de Gaby Fontenelle em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Ricardo se despediu de Gaby, que desistiu do programa, e disse não sentir empatia por ela nem ninguém no programa.

Ricardo: "Deixa eu te falar uma coisa: isto aqui é um jogo".

Gaby: "É. E a vida continua...".

Ricardo: "A vida é um jogo desde quando você nasce. E você está saindo porque você decidiu isso. Eu tenho um carinho e respeito, sempre te tratei como você me tratou. Agora, empatia eu tenho lá fora. Não tenho empatia com ninguém aqui. Pra mim, empatia vai ser R$ 1 milhão no bolso. Eu tenho que ter empatia com quem está me vendo na televisão, com o telespectador. Então te desejo o seguinte: toda saúde. Saúde mental, saúde financeira, saúde amorosa".

Gaby: "Pra você também. Obrigada, viu? Sucesso".

