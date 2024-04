Nadya cai no choro e é consolada em A Grande Conquista: 'Não vou desistir'

Nadya França chorou e foi confortada por colegas em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Nadya caiu no choro na Casa Azul e recebeu apoio de conquisteiros. Vivi Fernandez acariciou o cabelo da vileira, enquanto Andreia de Andrade, que havia se envolvido em uma discussão ontem com Nadya, ofereceu palavras de conforto. Outras pessoas também se mantiveram ao redor da vileira para acalmá-la.

Nadya: "Estava falando para os meninos: eu não vou desistir".

Andreia: "Isso. Vai aguentar. Não vai desistir. A gente não vai deixar você desistir. Aqui a gente supera. Você já superou tanta coisa... Todo mundo aqui é fraco, só que tem uns que conseguem disfarçar mais".

