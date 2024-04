Funcionários blindam Mani e fãs vão a barraquinha em Salvador para apoiá-la

A barraca de lanches de Mani Rego é destaque em um bairro de Salvador, na Bahia. Um dia após a ex-namorada de Davi, vencedor do BBB 24, anunciar um possível retorno ao trabalho, Splash e alguns clientes foram ao local na expectativa de vê-la. Blindada pelos funcionários, não houve encontro.

O que aconteceu

Após período de silêncio em meio às polêmicas com Davi Brito, a vendedora autônoma publicou um vídeo na segunda-feira (22) anunciando 'mais uma semana de trabalho no local que a enche de alegria'. Porém, quem foi até lá na expectativa de encontrá-la, saiu decepcionado.

O local em questão é a barraca de lanches no bairro de Matatu, em frente ao Hospital do Exército. Entre os principais itens da lanchonete, o destaque fica com o X-Calabreso. O sanduíche foi criado após uma das mais emblemáticas tretas na casa do BBB, onde Davi popularizou o "Calma, Calabreso". Ele está disponível na faixa de R$ 15.

A barraca de lanches de Mani Rego tem o famoso lanche "X-Calabreso", termo que voltou a viralizar com Davi no Big Brother Imagem: Nicolle Schiller/Splash

Splash conversou com alguns clientes que foram experimentar os lanches na esperança de encontrar a vendedora na manhã de terça (23). Juciara de Oliveira, 49, esteve na lanchonete e afirmou que acompanha Mani e Davi desde o início do reality show.

Eu, como mulher, não posso deixar de falar sobre Mani. Não a conheço pessoalmente, mas pelo que eu vejo das informações, ela é uma grande mulher, que esteve com o Davi nos piores momentos Juciara de Oliveira, cliente da lanchonete

Apoio

Apesar do movimento fraco no entorno do Hospital do Exército, um comerciante local contou que durante o programa a barraca era visitada por fãs do ex-casal. A exemplo do dia seguinte da final do reality. Na ocasião, ainda segundo o comerciante, alguns fãs foram até lanchonete para tirar fotos.

Splash conversou com mais apoiadores da vendedora. Para Nivea Matos, 53, Mani tem o apoio e uma torcida grande: "Tem muita gente orando por ela, que acredita nela e que confia que isso vai passar", disse a pedagoga que também foi à lanchonete por Mani.

Queria dar um abraço nela, dar uma força e desejar que ela consiga ficar firme.

Blindada pelos funcionários

Na manhã de terça, dois funcionários atendiam na barraca de lanches de Mani. No entanto, eles não tiveram interesse em comentar o repercutir qualquer assunto envolvendo Mani e a participação de Davi no programa. Eles ainda não disseram quando ela estaria novamente por lá.

O time se concentrou apenas nos atendimentos e venda dos produtos.