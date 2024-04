Loja de turnê de Madonna vende terço por R$ 1.000 e camisa a R$ 230

De Splash, no Rio

Loja virtual da The Celebration Tour, que chega ao Rio de Janeiro no 4 de maio, ganhou itens pensados exclusivamente para os fãs brasileiros de Madonna.

O que tem na lojinha

Equipe da cantora preparou seis itens na lojinha. Tem três diferentes camisas, uma com a logo da turnê e outras duas que fazem alusão à camisa da seleção brasileira de futebol, pôster oficial, ecobag e até terço personalizado.

O item mais em conta é uma camiseta branca de manga curta com a arte oficial da turnê na parte da frente no valor de 45 dólares (cerca de R$ 230 na cotação de hoje). Feita 100% em algodão, ainda traz o logotipo da turnê impresso na parte de trás.

A opção mais custosa é um terço banhado a ouro criado para comemorar o 4 de maio no valor de 200 dólares (cerca de R$ 1.030 na cotação de hoje). A peça traz um pingente do Cristo Redentor junto de uma medalha da cantora.

Os valores foram consultados na loja oficial da artista na internet e não levam em conta o frete de cada compra.Itens estão em pré-venda e alguns podem chegar depois do show da artista no dia 4 de maio.

Confira os demais itens:

Camisa amarela 100% poliéster com logotipo da turnê e tela da data do evento impressa na frente por 90 dólares (cerca de R$ 460 na cotação de hoje). Traz escrito "Madonna 40" na parte de trás. "Uma peça icônica que também lembra as que Madonna usou no palco durante suas turnês brasileiras de 1993 e 2012", diz o site. A camisa lembra o uniforme da seleção brasileira.

Camisa azul 100% poliéster com logotipo da turnê e tela da data do evento impressa na frente por 90 dólares (cerca de R$ 460 na cotação de hoje). Traz 'Madonna 40' nas costas. A camisa lembra o uniforme azul da seleção brasileira.

Pôster de edição limitada assinada em litografia 18x24 com a arte oficial da turnê por 88 dólares (cerca de R$ 450 na cotação de hoje). 40 cópias serão assinadas pessoalmente à mão por Madonna e incluídas aleatoriamente em alguns dos pedidos.

Ecobag preta 100% em algodão com o logotipo da turnê na parte frontal por 50 dólares (quase R$ 260 na cotação de hoje). O nome e a data do evento vêm na parte de trás.

Loja oficial da turnê The Celebration Tour Imagem: Reprodução/Madonna: the official store

O show

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio. Ele se apresenta às 20h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana