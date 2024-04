Kerline: Chegou a hora de Davi e Mani seguirem suas vidas separados

Mani Reggo, 41, desabafou nas redes sociais as especulações e opiniões sobre sua vida que tomaram conta da internet nos últimos dias. Ela agradeceu o carinho dos fãs e deixou claro que não pretende, de forma alguma, atacar o ex-namorado, Davi Brito, 21.

A comentarista de realities Kerline Cardoso não se surpreendeu em nada com a atitude da comerciante baiana. "Eu já havia cantado essa pedra antes: não se deve romantizar essa situação da forma que estão querendo romantizar, é preciso racionalizar um pouco mais. E tá aí: um post altamente racional, sem sentimento algum, sem emoção alguma."

Kerline opinou no Central Splash que, infelizmente, é hora de Davi e Mani darem a relação mesmo por encerrada. "Me parece que é a hora de cada um seguir sua vida e seus caminhos. É uma pena, porque talvez eles não tenham nem conversado - a gente nem sabe [se isso ocorreu ou não], porque essa história está super mal contada. Todo dia surge algo novo."

Ela pensa que o ex-casal pode estar sendo manipulado por pessoas interessadas em lucrar com a exposição da intimidade deles. "Não acredito que foi o dinheiro quem estragou a relação. Para mim, são essas mesmas pessoas que escreveram esse post os possíveis responsáveis por isso. É muito triste, porque mexe com a cabeça da Mani e do Davi, que não estão em um momento bom para tomar qualquer decisão tão séria."

Dieguinho: Fãs de Mani e Davi querem seguir vendo um reality que já acabou

Dieguinho Schueng vislumbra que a questão entre Davi e Mani só será devidamente esclarecida depois que o hype em torno dele já tiver arrefecido. "Quando não falarem mais, é aí que vai acontecer, porque não vai ter mais pressão [popular]. O Davi está sendo pressionado de vários lados - e a Mani também - para falarem o tempo inteiro sobre o assunto. A prova disso é esse assunto vir à tona no Altas Horas."

Para o apresentador, as pessoas estão transformando o conflito conjugal entre os pombinhos em uma espécie de Dia 101 do BBB 24. "O interesse do público está em saber quem tem razão nesta história. As pessoas estão com vontade de continuar assistindo a um reality que já acabou - e, para isso, estão projetando a pressão de querer respostas e escolher um lado nessa questão envolvendo Davi e Mani."