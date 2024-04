'Hora de bailão': Anitta revela tracklist do di 'Funk Generation'

Anitta, 31, está fazendo a contagem regressiva para o lançamento de seu projeto de funk que será lançado na próxima sexta, 26.

O que aconteceu

"Está chegando a hora do bailão", escreveu a funkeira sobre seu novo disco. Com 15 faixas, ela mostrou a lista de músicas do álbum "Funk Generation".

Com hits já lançados como "Joga pra lua" e "Funk Rave", ela mostrou sua parceria com Sam Smith, chamada de "Ahi". A aguardada "Grip" será lançada junto com o seu videoclipe na próxima sexta-feira, 26 de abril.

Em seus stories, Anitta falou um pouquinho sobre cada faixa e liberou alguns segundos de prévia para seus seguidores ouvirem. "'Cria de favela' é a 11ª faixa do álbum. Ela vem como uma música muito forte, de muita atitude e no final vira um baile funk para dançar e rebolar bastante a bunda!", contou a funkeira. Confira a lista completa: