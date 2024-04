Chefão da Globo confirma programa com as ex-BBBs Fernanda e Pitel

De Splash, no Rio

Chefão da Globo, Amauri Soares revelou hoje que as ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel terão um programa na grade do Multishow em breve.

O anúncio aconteceu durante o Nosso Festival, evento interno realizado pela Globo em São Paulo. "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow", disse Amauri Soares em vídeo que circula nas redes sociais.

pic.twitter.com/QF4NRnpur6 -- Dantas (@Dantinhas) April 24, 2024

As duas subiram ao palco do festival ao lado de Maju Coutinho. Fernanda e Pitel, além de apresentarem parte deo evento, fizeram brincadeiras em referência a participação delas no BBB 24 durante evento interno da empresa.

A NANDA E A PITEL NO PALCO COM A MAJU COUTINHO!!! A GENTE VENCEU pic.twitter.com/Im7MdW2Wlp -- Tuli Lou (@Louhatera) April 24, 2024

Equipe de Fernanda usou o X (antgo Twitter) para comemorar a notícia. "Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho."

FIM DO MISTÉRIO! Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho pic.twitter.com/50ziJq4GHf -- Fernanda Bande (@nandabande) April 24, 2024

Fernanda e Pitel vão comandar um novo talk show, ambientado no lugar favorito das ex-sisters durante o confinamento: uma cama. De acordo com a Globo, as duas vão receber convidados para "um bate-papo divertido e cheio de dinâmicas".

O programa terá dez episódios e tem previsão de estreia ainda no primeiro semestre. As "Pitanda", como ficaram conhecidas, prometem levar toda sua desenvoltura e destempero para a atração. A direção é de Patrícia Cupello.