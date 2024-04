Esquecido em sótão, violão usado por 'beatle' vai a leilão por R$ 4 milhões

A casa de leilões Julien's Auctions fará uma venda de instrumentos musicais raros para colecionadores nos dias 29 e 30 de maio.

O que aconteceu

Após estar desaparecido há quase 60 anos, o violão usado por John Lennon em 1965 foi encontrado, restaurado e será vendido pelo lance inicial de US$ 600 mil a 800 mil (entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões). O instrumento foi avaliado por um especialista que confirmou ser o mesmo usado pelo grupo inglês.

Encontrada perdido no sótão de uma antiga casa na Inglaterra, o violão foi usado por John Lennon nas sessões de gravação do disco "Help!", quinto lançamento do grupo, e por George Harrison em "Rubber Soul", sexto álbum, ambos de 1965. Inclusive, na versão original da música "Help!", é possível ouvir os acordes de John ajustando "o" violão antes de começarem a tocar.

O violão de 12 cordas, Framus Hootenanny 5/024 12, fabricado em 1960, foi adquirido por John Lennon no final de 1964 e usados nos álbuns do ano seguinte. Ao fim de 1965, o violão foi dado de presente a Gordon Waller, artista escocês que Lennon e Paul McCartney, 81, mantinham amizade. Mais tarde, Waller presentou seu empresário com a guitarra, que posteriormente a guardou e esqueceu em seu sótão.

De acordo com o especialista Gear Andy Babiuk, o violão é facilmente identificável por marcas distinstas e únicas em sua madeira. "Quando dedilhada, imediatamente se identifica como 'aquela' guitarra", descreve a casa de leilões. Para a venda, a peça foi restaurada tentando manter o máximo de seu original e voltou a ser utlizável como "instrumento para fazer música".