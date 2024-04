Yas: Especulações sobre Gracyanne atrapalham vida profissional de Gilson

Belo, 50, deixou na tarde da última terça-feira (23) a casa que dividia com a agora ex-esposa, Gracyanne Barbosa, 40. O cantor já estava planejando mudar-se para uma nova mansão, no bairro carioca do Recreio, mas decidiu antecipar a saída do imóvel devido à repercussão dos boatos de traições entre eles.

"Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou", declarou Gracyanne, em entrevista exclusiva à coluna de Lucas Pasin.

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, enxerga a mudança de Belo como a prova cabal de que a separação é para valer. "Isso desmente aquela teoria de que [a separação] seria apenas marketing para promover o show [comemorativo] do Soweto. Belo não precisa disso, porque é um superastro brasileiro, no patamar de Roberto Carlos, Luan Santana, Fábio Jr...."

Yas Fiorelo lamenta que, além dos próprios Belo e Gracyanne, tamanho buxixo prejudique também o personal trainer Gilson de Oliveira, 42, apontado como pivô da separação. "Essas especulações de fato atrapalham a vida do Gilson, que é um cara que trabalha com a própria imagem, como até o advogado dele falou. Eu mesma, como fã do Belo, não vou querer que ela seja meu personal."

Davi e Mani ainda devem ao público explicação de por que terminaram

Mani Reggo, 41, desabafou na redes sociais as especulações e opiniões sobre sua vida que tomaram conta da internet nos últimos dias. Ela agradeceu o carinho dos fãs e deixou claro que não pretende, de forma alguma, atacar o ex-namorado, Davi Brito, 21.

Leão Lobo opina que a publicação de Mani não serviu para lançar luz sobre o que, de fato, provocou a separação entre ela e Davi. "Esse é um texto tão elaborado, tão pensado. Parece ter sido escrito junto com o advogado, ou com alguém orientando. Já, já os dois vão ser orientados a dizer que não falam da vida pessoal, e vamos ficar nessa dúvida do que houve entre eles."

O jornalista entende que o ex-casal deve essa satisfação ao público que os acompanha desde o BBB 24 (Globo). "Falta uma explicação de por que eles terminaram, o que é que aconteceu [entre os dois]. Li todo esse texto dela com atenção, crente de que haveria uma explicação, mas não houve! É esquisito. Tem alguma coisa faltando para juntarmos os pontos."