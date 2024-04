Dona Geni faz compras no Mercadinho e arrisca punição em A Grande Conquista

Dona Geni pegou alguns alimentos no Mercadinho de A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A vileira foi até o mercado e pegou alguns itens para os moradores da Casa Laranja. Sob a torcida de diversos vileiros, Dona Geni encheu sua cestinha com quatro pacotes de café, um de sal, várias barras de chocolate, máscaras de dormir, achocolatado e leite condensado.

O ato, porém, é passível de punição. A Casa Laranja vai receber um castigo, que ainda não foi revelado.

Alguns conquisteiros reclamaram das escolhas de Dona Geni. Ricardo e Brenno criticaram a vileira por não ter selecionado itens que, segundo eles, poderiam ser melhor aproveitados na casa. Pela regra, os moradores só podem pegar aquilo que couber em uma pequena cesta do Mercadinho.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso