De sutiã de cone a capas de revista, Madonna sempre foi um ícone da moda

Aos 65 anos e com 40 de carreira, Madonna segue um fenômeno. A cantora se apresenta no Brasil no dia 4 de maio na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, encerrando a sua turnê "The Celebration Tour", que já passou pela Europa e América do Norte. A expectativa por aqui é de atrair um milhão de fãs.

Seu magnetismo, no entanto, vai além do fato de ser a rainha do pop ou sucesso absoluto na música. Ousada, com personalidade transgressora, figurinos memoráveis e proximidade de marcas e estilistas badalados, Madonna atravessa gerações como ícone fashion.

A seguir, Nossa destaca momentos da sua conexão com a moda.

Gaultierlover

Imagem: Vinnie Zuffante/Getty Images

Durante muito tempo, Madonna e Jean Paul Gaultier foram praticamente uma coisa só. O designer foi responsável pela criação de diversos figurinos da artista ao longo da sua carreira. Quem não se lembra do sutiã rosa tipo bustiê com cones usado por ela na turnê "Blond Ambition", em 1990?

Outro momento icônico e inesquecível dessa relação foi em 1992, quando Madonna encerrou o desfile beneficente assinado pelo estilista para a Fundação Americana de Pesquisa da Aids com um look que deixava os seios à mostra.

Estilo camaleônico

Não foi só com bustiê de cone e seios expostos que Madonna construiu sua imagem ligada ao mundo fashion. Ao longo dos anos, a artista já explorou o estilo punk, rebelde, sexy, andrógino e glamoroso. Uma verdadeira camaleoa.

Imagem: Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Na década de 1980, por exemplo, corset, meia-arrastão, botas, jaquetas de couro, roupas tipo lingerie, correntes e crucifixos foram uma marca registrada da diva, tanto nos palcos quanto no seu dia a dia.

Imagem: Stephen Lovekin/FilmMagic/Getty

Em tapete vermelho, ela também aposta na diversidade. No Met Gala de 2013, o blazer xadrez da Givenchy usado como vestidinho com cinta-liga, luvas e sapato de bico fino rosa deu o que falar. No mesmo evento, em 2018, ela atraiu os holofotes em look all black, com direito a véu e coroa dourada.

Nas turnês, os seus figurinos são um fenômeno à parte. Em 1993, na "The Girlie Show Tour", Madonna mostrou todo seu poder em um conjuntinho preto com brilho da Dolce & Gabbana. Na "Re-Invention Tour", em 2004, o destaque ficou por conta do look vermelho listrado com preto, da Chanel.

Imagem: Stephen Lovekin/FilmMagic/Getty

Em 2012, a parceria com Jean Paul Gaultier ficou novamente em evidência. Na "MDNA Tour", ela causou com corset tipo armadura sobreposto a uma camisa de manga comprida, gravata e calça risca de giz, unindo elementos do guarda-roupa masculino ao feminino.

Imagem: Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty

Na sua turnê atual, que vem ao Brasil em maio, o queridinho da vez é o estilista Guram Gvasalia, da grife Vetements, em looks que mesclam estilo western com pegada fetichista.

Madonna feat Versace

Além de Gaultier, Madonna teve parcerias marcantes com a marca italiana Versace. A diva do pop já foi quatro vezes estrela de campanhas da grife. Em 1995, foi fotografada por Steven Meisel para divulgar a coleção de primavera-verão e por Mario Testino no outono-inverno.

Imagem: Reprodução

Dez anos depois, ela voltou a ser a musa da Versace, também pelas lentes de Testino, vestindo looks de escritório bem antes do chamado "CLTcore" virar tendência do TikTok. Em 2015, foi o rosto da campanha de primavera-verão, sob o olhar da dupla Mert Alas e Marcus Piggot.

Garota da capa

Imagem: Reprodução

Como diz uma de suas canções, strike a pose! Além de campanhas, Madonna já foi fotografada para diferentes publicações de moda ao redor do mundo. Só para a Vogue foram ensaios em diferentes edições: americana, inglesa, italiana, francesa, espanhola, alemã e também brasileira.

Em 2008, a cantora posou pela primeira vez em um ensaio realizado com exclusividade para a Vogue Brasil. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo americano Steven Klein e renderam à rainha do pop a capa da edição de dezembro daquele ano.

Material Girl

Popstar estilista? Em 2010, juntamente com sua filha primogênita, Lourdes Maria, na época adolescente, Madonna desenvolveu uma linha de roupas para a rede de lojas de departamento americana Macys. Lourdes participou de todo o processo criativo ao lado da mãe.

Imagem: Gilbert Carrasquillo/FilmMagic/Getty

Batizada de "Material Girl" e voltada para o público juvenil, a coleção trouxe referências tanto aos looks de Madonna na década de 1980 quanto ao estilo da filha. Entre as peças, vestidos, regatas, minissaias, jaquetas, cardigãs, bolsas e até sapatinhos texturizados.