Como Nasa quer pousar nave do tamanho de um carro na maior lua de Saturno

A Nasa tem planos ambiciosos: pousar uma aeronave do tamanho de um carro na maior lua de Saturno, conhecida como Titã, em 2034.

O Dragonfly, como é chamado, se parece com um helicóptero e voa como um drone. Ele tem oito rotores que giram em torno de seu próprio eixo, estrutura ajudará a aeronave a ter um pouso leve e controlado por lá - maneira parecida com a que a Nasa pousou o rover Perseverance em Marte em 2021, que foi desacelerado com oito foguetes no estágio final de sua descida.

Como é o projeto da missão

O Dragonfly está programado para chegar à lua Titã em 2034, seis anos após seu lançamento da Terra. A espaçonave responsável por seu envio irá liberá-lo próximo à superfície da Lua de Saturno, e o acionamento dos rotores fará o seu pouco ser suave.

O drone não será a primeira aeronave a voar em um corpo celeste. Ele repetirá o helicóptero Ingenuity da Nasa, que viajou para Marte com o rover Perseverance.

O projeto do Dragonfly estima ter um custo total de US$ 3,35 bilhões.

Por que a missão importa

A Lua Titã tem semelhanças com a Terra em sua fase primitiva, de acordo com os cientistas. Desta forma, espera-se que a chegada da aeronave ajude os pesquisadores a entenderem mais como a vida se iniciou por aqui.

A missão Dragonfly faz parte do programa New Frontiers da Nasa. Ele também inclui a já lançada missão New Horizons para Plutão e o Cinturão de Kuiper, a missão Juno para Júpiter e a missão OSIRIS-REx para o asteroide Bennu.

*Com informações da Nasa e do site DigitalTrends