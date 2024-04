Burguer de 'miojo' e 'peixinho doce': festival em SP reúne delícias virais

Passar pelos feeds de comidinhas asiáticas é morrer de vontade de provar várias coisas - e registrar tudo, claro. Desde as tradições japonesas às modernidades coreanas, muitos petiscos e doces chamam atenção não só pelo seu sabor, como também por toda sua beleza instagramável.

Se você já é fã dessas culinárias variadas ou quer conhecer mais sobre elas, prepare o smartphone: no próximo sábado (27), na Praça em frente ao Mercado de Pinheiros, São Paulo recebe pela 2ª vez o NekôFest.

Algumas já se tornaram reais "clássicos do engajamento", como o Ramen Burger. Nada menos que o hambúrguer entre placas de ramen (macarrão japonês) tostado que virou hit na feira gastronômica Smorgasburg, em Nova York, ganhou edição no Brasil e que no festival, é oferecido pelo Tamashii Ramen.

Outro destaque é um peixinho doce. Calma que a gente explica. Quem passeia pelos bairros asiáticos do Brasil e do mundo já deve ter visto o Taiyaki (doce em formato de peixe que bombou no ano passado). Na NekôFest, a receita do Hachi Crepe e Taiyaki sai por R$ 13.

Aos fãs de Totoro, Doraemon e Neko, há macarrons em formato de preparos japoneses, como onigiri e sushi, da Na Na Ya (R$ 13). Já se está de olho nos baos que pipocam na timeline, o pãozinho fofinho será vendido com recheios de barriga de porco charsiu e kimchi e peixe empanado, kimchi e batata palha com receitas do Panda Ya.

Tem uma pegada mais tradicional e não abre mão do Takoyaki, bolinho recheado de polvo hit na Feira da Liberdade? A receita do Otoshi Izakaya será vendida na feira e sai a R$ 35.

E quem acha que tudo soa muito geração Z, um carinho aos millenials que se debruçavam na frente da TV para assistir Jaspion. No festival será lançada a PRIUS Jaspion (R$ 15), cerveja lager com lúpulo japonês Sorachi Ace homenageia o personagem que foi um dos precursores das séries japonesas, nos anos 90.

O festival

Entre os 50 expositores que participam desta edição, o foco está nas comidas típicas de diferentes países, mas há uma programação intensa de atividades culturais.

A programação do festival contempla, ainda, oficinas de mangá, apresentações de dança, Taiko (percussão japonesa), bandas de Kpop e Anime, Kung fu, e apresentações de Shamissen (instrumento tradicional japonês), com Violino e Oboé, e de um DJ com músicas das baladas de Toyko dos anos 70 e 80, além de atividades com beisebol e xadrez.

Também haverá Live Art com Marmota vs Milky e 22 quadros em exposição de artistas visuais, representando diferentes culturas.

Serviço

2° NekôFest

Sábado, 27 de abril, das 11h às 19h30

Entrada gratuita

Endereço: em frente ao Mercado Municipal de Pinheiros (R. Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida).