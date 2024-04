Novos Donos? Vileiros celebram saída da Zona de Risco de A Grande Conquista

Após o programa ao vivo, alguns participantes celebraram que escaparam da Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record) e a definição dos novos Donos.

O que aconteceu?

Voltando da prova, alguns vileiros comemoraram aos gritos. Eles anunciaram aos colegas que eram os novos Donos.

Brunno Danese anunciou que era o novo Dono da casa Verde. Ele se ajoelhou e agradeceu a conquista: "Obrigado, meu Deus. Obrigado, família. Estamos de volta!".

Gabriela Rossi bradou que era a nova Dona da casa Azul. "Eu acho que o jogo virou, não é mesmo?", disparou assim que entrou na residência.

Lucas de Albú também celebrou, apontando ser Dono da casa Laranja. O vileiro fez um discurso para os colegas e disse que "não estava ali para mandar em ninguém".

