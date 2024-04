Bruno manda cantada para Bifão e pergunta de beijo em A Grande Conquista

Bruno Cardoso deu uma cantada em Bifão em A Grande Conquista 2 (Record) e perguntou quando o beijo dos dois vai acontecer.

O que aconteceu

Após a vileira agradecê-lo, ele brincou que não queria o agradecimento. Em troca, anunciou que gostaria de um "beijinho".

Bifão deu um beijo em sua bochecha e Bruno disparou: "Quero saber quando essa boca vai errar o caminho... vamos falar uma verdade, olha isso aqui, casalzão".

