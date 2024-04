Violão de John Lennon em 'help', perdido por 50 anos, vai a leilão por valor milionário

O violão tocado por John Lennon no disco Help!, lançado pelos Beatles em 1965, será leiloado após um sumiço de 50 anos. O instrumento passou todo esse tempo esquecido pelos donos em um sótão, no Reino Unido. É estimado que a venda atinja um valor entre 600 e 800 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões a R$ 4 milhões).

Fabricado pela empresa alemã Framus no começo dos anos 1960, o violão de 12 cordas do modelo Hootenanny aparece no filme homônimo da banda, Help!, na apresentação da faixa You've Got to Hide Your Love Away. No disco, as mesmas cordas são tocadas por Lennon nas canções It's Only Love e I've Just Seen a Face, além da faixa-título.

O instrumento também foi usado por George Harrison em gravações do álbum Rubber Soul, de 1965, mais especificamente nas faixas Norwegian Wood e Girl.

Segundo Darren Julien, diretor executivo da casa de leilões responsável pela peça, a Julien's Auction, o violão fora um presente de Gordon Waller (artista escocês que fez parte da dupla pop Peter e Gordon, da década de 1960) ao atuais proprietários da relíquia. Dois historiadores especialistas em Beatles, Andy Babiuk e Danny Bennett, confirmaram a origem do violão a partir do grão da madeira do instrumento.

Intocado por tanto tempo, o violão está esteticamente conservado, mantendo a mesma aparência de quando Lennon e Harrison o tocaram. O estojo original também foi resgatado.

O leilão, a ser realizado pela Julien's Auction em 29 e 30 de março no Hard Rock Cafe de Nova York (e também on-line), também anunciou outro artigo associado a Lennon: o telefone usado pelo músico nos Bed-Ins for Peace, protestos feitos por ele e Yoko Ono contra a guerra do Vietnã.

A mesma leiloeira já vendeu outros artigos que pertenceram aos Beatles. Em 2015, outro violão de Lennon, modelo J-160E Gibson, que fora roubado do músicos nos anos 1960, foi vendido por 2,41 milhões de dólares. Uma bateria usada por Ringo Starr também foi leiloada pela instituição, atingindo 2,2 milhões de dólares.