Saryne: Liziane pode se queimar com tretas excessivas em A Grande Conquista

Liziane Gutierrez, 38, protagonizou duas brigas no primeiro dia de A Grande Conquista 2 (Record). Ela primeiro saiu em defesa de um colega, que havia dormido sentado, e em outro declarou que fazia questão de dormir com edredom para não passar frio.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que a ex-Fazenda está fazendo VT ao máximo para aumentar suas chances de passar para a segunda fase da competição. "Ela sabe da importância de arrumar uma briga o mais rápido possível, porque isso determina se ela vai ou não para a Mansão. Está disposta a causar com bastante força e intensidade."

Bárbara Saryne concorda com Dieguinho e considera assertiva, em um primeiro momento, esta estratégia de Liziane. "Para você se destacar em meio a 100 pessoas, tem que se destacar em todas as oportunidades - seja ali nas interações com a apresentadora no ao vivo, ou aproveitando os momentos no dia a dia da casa para brigar e se posicionar. Existe uma inteligência nisso."

Ela ressalva, entretanto, que o afã de 'causar' no programa pode acabar se voltando contra a própria Liziane se não houver moderação. "Como o público já conhece a Liziane e a maneira como ela faz acaba sendo um pouco exagerada, não sei se vai pegar tão bem. Talvez ela queime um pouco a largada. Se ficar o tempo inteiro só a Liziane causando, vai chegar um momento em que as pessoas não vão gostar."

Experiência em reality ajuda Dani Bavoso a se destacar na Grande Conquista

Atriz e apresentadora, Dani Bavoso, 45, enuncia-se como um dos destaques em potencial na segunda temporada de A Grande Conquista (Record). Embora estreante como elenco de reality, ela já participou da cobertura de programas como Power Couple e A Fazenda.

Dieguinho Schueng entende que a experiência prévia de Bavoso com outros reality shows pode ajudá-la a cair nas graças do público de A Grande Conquista. "A vantagem da Dani é justamente já ter conversado com o público de reality durante muitos anos. A equipe dela está tendo um empenho muito grande de 'catar' tudo o que ela fala e postar - e geralmente são falas muito assertivas, do jogo, porque ela tem essa experiência."