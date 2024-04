Rock in Rio confirma banda James, Kingfish e show de Penélope com Pato Fu

Banda James, Kingfish e Penélope com Pato Fu vão se apresentar no Palco Sunset.

Atrações sobem ao palco no dia 14 de setembro. A banda NX Zero já foi anunciada na programação.

James está entre as bandas de rock alternativo de maior sucesso comercial e artístico. O grupo lançou recentemente o álbum "Yummy", que chegou a ocupar o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido.

Palco recebe ainda o cantor de blues contemporâneo Christone Kingfish, que promete fazer um show marcado por emoção.

A abertura do espaço vai contar com uma apresentação de Penélope, que volta aos palcos após 20 anos de hiato, com a participação dos mineiros do Pato Fu.