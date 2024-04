Toninho Tornado x Mani: o uso do 'Calabreso' se tornou uma disputa jurídica

Toninho Tornado usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o processo de registro do termo "Calabreso" com Mani Reggo. Em nota jurídica publicada na segunda-feira (22), o humorista alegou que chegou a um acordo amigável com a empreendedora.

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, utilizou a frase "Calma, Calabreso", enquanto estava confinado e fez o termo viralizar pela segunda vez. Depois disso, o Instituto Maria Preta, ligado a Mani, que até então matinha um relacionamento com o baiano, entrou com um pedido de registro do termo no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em fevereiro.

O comunicado divulgado foi assinado pela equipe da Non Stop Produções. "Após menção do termo 'Calabreso' em reality show, a empresa conduziu uma série de monitoramentos de marcas junto ao INPI e iniciou um processo interno para formalizar o pedido de registro deste termo com o objetivo de proteger os interesses do nosso agenciado", explica.

Os advogados de Toninho Tornado ainda alegam que durante o monitoramento mencionado, foi descoberto que um protocolo já havia sido registrado em nome do Instituto Maria Preta, ressaltando que as duas partes chegaram em um acordo.

"Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas 'Calabreso' e 'X Calabreso' junto ao INPI. Considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado".