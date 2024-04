Banda Uó volta aos palcos após 6 anos; saiba detalhes da nova turnê

Após gerar muita expectativa nos fãs, a Banda Uó finalmente retornou para os palcos na madrugada de domingo (21), durante o Hopi Pride, festival LGBTQIA+ que aconteceu no Hopi Hari, em Vinhedo, São Paulo. Eles estiveram longe dos palcos por cerca de seis anos, e resolveram se unir mais uma vez para a turnê "Reencontro".

Mel Gonçalves, Mateus Carrilho e David Sabbag, que fazem parte da formação original do grupo, criaram uma apresentação dividida em blocos, que faz um verdadeiro passeio por todo o repertório da banda. "Estamos muito felizes e animados com esse show. Ensaiamos e nos divertimos muito durante o processo", disse Mateus em entrevista a Splash nos bastidores do festival.

A direção musical do espetáculo é assinada por Pedrowl, que era fã da banda e hoje pode dar seus pitacos no retorno. "Foi uma emoção muito grande criar esse show. Conheço eles há 11 anos, e produzir tudo isso bate uma mega emoção".

O show foi dividido em momentos especiais, inclusive aqueles destinados a arrancar lágrimas de todos os fãs presentes. Pedro reforça que, sua experiência como fã e como homem LGBTQIA+, serviram de inspiração para a criação do espetáculo. "Eles abriram porta para todo mundo que faz parte da comunidade e está em atuação hoje".

Mel concorda com as palavras do produtor, mas reforça que o estilo irreverente da banda também conseguiu tocar quem não faz parte da comunidade.

"A gente vazou dessa bolha. O que trazemos musicalmente falando foi muito diferente, e ainda é. É muito bom saber que a gente consegue compartilhar isso com outros artistas. É legal ter sido referência, e estar no mesmo lugar que eles. Poder trocar figurinhas com quem veio depois também é muito bacana", finalizou ela.