Musa do OnlyFans diz que faturou R$ 150 mil na venda de fios do seu cabelo

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A musa da plataforma adulta OnlyFans Amanda Leon, 21, contou que faturou R$ 150 mil na venda de fios do seu próprio cabelo.

O que aconteceu

Amanda disse que começou a vender o seu cabelo quando um dos assinantes solicitou os fios. Em entrevista à Quem, ela contou que a pessoa estava disposta a pagar qualquer valor. "Assim como ele, descobri que outros assinantes também tinham esse fetiche", afirmou ela.

A musa da plataforma adulta contou sobre o preço. Ela cobra para os fios do seu cabelo US$ 100 (cerca de R$ 513) e disse já ter vendido, em média, 300 fios de cabelo. "Minha intenção é oferecer algo único aos meus assinantes, algo que os faça sentir ainda mais próximos de mim. Por isso, decidi vender os fios do meu próprio cabelo".

"A reação deles foi a melhor possível! Eles adoraram a ideia de ter um pedacinho do meu cabelo como uma lembrança especial", contou ela.

Para os assinantes que não querem comprar os fios de cabelo, Amanda deixou uma mensagem. "Ainda tenho água do meu banho disponível para venda, então todos podem ter um pedacinho de mim de alguma forma", afirmou. Recentemente, ela chamou atenção ao vender água do próprio banho para pagar o noivado.