Menos sangrenta: compare as duas versões da morte de Venâncio em 'Renascer'

No capítulo de 'Renascer' desta terça-feira (22), o público despediu-se do personagem José Venâncio, interpretado por Rodrigo Simas. O remake repetiu a morte trágica da versão original de 1993, mas incluiu algumas sequências importantes para dar ainda mais dramaticidade à história.

O que aconteceu

O roteiro escrito por Bruno Luperi mostrou Egídio (Vladimir Brichta) responsável pela tocaia, a princípio com a mira apontada para João Pedro (Juan Paiva). Por conta de um buraco na estrada, o tiro acertou Venâncio pelo vidro.

O publicitário chegou a trocar algumas palavras com o irmão, até que começou a ficar inconsciente. A sequência incluiu a jornada de João carregando Venâncio até a fazenda, mas já era tarde demais, José Augusto (Renan Monteiro) confirmou a morte.

Outro ponto muito elogiado no remake foi mostrar a reação de José Inocêncio com a morte do filho. O patriarca, que já tinha pressentido algo de ruim e saiu cavalgando atrás dos filhos, recebeu a confirmação de Inácia (Edvana Carvalho) e Deocleciano (Jackson Antunes) e sentiu a dor física do luto no mesmo local em que Venâncio foi atingido pelo tiro.

A morte de Venâncio em 1993

As cenas de ontem são bem semelhantes às escritas por Benedito Ruy Barbosa. Venâncio (Taumaturgo Ferreira) conversava com João Pedro (Marcos Palmeira) sobre a vontade de voltar a morar com a família na fazenda.

Na sequência não é possível ver o atirador, mas o primeiro tiro atinge o pneu do carro pra depois acertar Venâncio, que morre na hora. João chora com o irmão nos braços todo ensanguentado.

Vale lembrar que nas ideias iniciais de 'Renascer', Venâncio não morreria. Ruy Barbosa mudou de ideia por conta de desavenças nos bastidores da novela com o ator Taumaturgo Ferreira. Bruno Luperi decidiu manter a obra original da mesma forma que fez em sua versão de 'Pantanal'.