Liziane bate boca e xinga Gaby em A Grande Conquista: 'Vai tomar no c*'

Em A Grande Conquista (Record), Liziane Gutierrez ficou irritada após Gaby Fontenelle fazer comentários envolvendo ela e o Mercadinho do reality show.

O que aconteceu

Os vileiros foram apresentados ao Mercadinho hoje. O estabelecimento conta com diversas "tentações" que, se comidas, podem acarretar em punição para os participantes. Liziane ouviu comentários de Gaby que não gostou, e discutiu com a bailarina.

Liziane: "Faz o seu VT. Para de dormir e presta atenção no jogo. Para de prestar atenção em mim. Não vou te dar o seu VT, não vou. Vai fazer o quê? Chorar ou desistir? Ah, garota, sai daqui!".

Gaby: "Ah, querida, coitada...".

Liziane: "Sai daqui, p*rra. Bebê chorão. Não f*de. Querendo fazer VT ? Eu entrei no Mercadinho? Ah, não f*de. Vai tomar no c*, filha da p*ta".

