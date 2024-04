Longe da televisão, Faustão surge na tela da Globo em reprise de novela

No capítulo de terça-feira (23), da reprise de "Cheias de Charme" (Globo), o apresentador Faustão apareceu em uma sequência onde Chayene (Cláudia Abreu) e Fabian (Ricardo Tozzi) aparecem em seu antigo programa na emissora carioca.

O que aconteceu

Após o vídeo das Empreguetes vazar nas redes, Chayene e Fabian vão até o antigo Domingão do Faustão. No programa, a cantora usou o bordão do apresentador: "quem sabe faz ao vivo".

Domingão do Faustão foi um programa apresentado por Fausto Silva nas tardes de domingo da Globo de 1989 a 2021. Depois disso, Faustão teve uma passagem pela Band onde apresentou o "Faustão na Band".

Atualmente, Fausto está longe da tv. O apresentador passou por um transplante de rim, no dia 26 de fevereiro, após agravamento de doença renal.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a participação de Fausto Silva em "Cheias de Charme". "Que bom que a Globo não cortou a participação especial do Faustão", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "'Domingão do Faustão' numa tarde de terça de 2024. Coisas que a Chayzinha nos proporciona", brincou um segundo.

Com isso, muitos fãs declararam a saudade de ter o apresentador na televisão em um programa inédito. "Deu saudade do grandioso apresentador Faustão", afirmou outro.

