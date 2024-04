Exterminador do ChatGPT? Conheça a nova IA do Facebook, WhatsApp e Insta

O robô de conversas chatGPT agora tem mais um concorrente. A Meta anunciou no último dia 18 que suas plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram receberão gratuitamente novas funções de inteligência artificial - o que deverá atingir bilhões de usuários.

Os primeiros locais onde o Meta AI, como é chamado, chegaá após os EUA são Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Singapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. A tecnologia funciona em inglês nos aplicativos ou no site meta.ai.

O que o Meta AI faz

A partir da versão Meta Llama 3, o assistente de IA poderá ser usado em bate-papos, pesquisa e linha do tempo das redes sociais. Exemplos, segundo a Meta:

Pedir para a IA recomendar um restaurante com vista para o pôr do sol e opções veganas.

Pedir dicas do que fazer no final de semana, como mostrar shows sábado à noite.

Pedir ajuda para estudar um determinado tema.

Pedir para a IA imaginar como seria a decoração do seu apartamento.

Escrever um email comercial com ar mais profissional.

Resumir informações da internet através dos buscadores Google e Bing, além de apresentar resultados de busca relevantes.

"Digamos que você esteja planejando uma viagem para esquiar no chat em grupo do Messenger. Usando a pesquisa no Messenger, você pode pedir ao Meta AI para encontrar voos de Nova York para o Colorado e descobrir os fins de semana menos movimentados", resumiu a empresa em seu comunicado.

Criação de imagens

Nos Estados Unidos, o Meta AI começou a ser textado para gerar imagens a partir de comandos de texto, bastando apenas o comando "/imagine" no campo de mensagem e algumas palavras-chave.

Dá ainda para animar cenas estáticas a partir do comando "animar", o que transforma as imagens em GIFs.

Exemplo do Meta AI dentro do WhatsApp para encontrar imagens Imagem: Meta

Como usar

No formato chatbot e funcionando apenas em inglês, a nova IA pode ser usada em grupos de WhatsApp apenas citando @MetaAI na conversa.

No Instagram e Messenger, sua disponibilidade fica nas DMs (conversas privadas).

No Facebook, um botão "Meta AI" ficará abaixo nas postagens públicas.

Dessa forma, com o serviço sendo de graça, espera-se que a Meta AI popularize a IA generativa (capaz de criar coisas) e que bata de frente com o ChatGPT.