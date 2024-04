Ex-pastora, Ana Akiva lança 1º pornô e surpreende fiéis: 'Não é pecado'

Ex-pastora, Ana Akiva abandonou a igreja para se tornar atriz pornô e surpreendeu os fiéis. Ela acabou de lançar sua primeira cena no OnlyFans e Privacy.

O que aconteceu

A ex-pastora deixou claro que a sua escolha não é pecado. "Não é pecado, o sexo é natural, é da nossa vida. E mostrar a nossa intimidade também não é pecado. Me libertei disso, hoje me permito viver do jeito que quero, sem arrependimentos e com muita safadeza (risos). É a primeira vez que gravo com um homem. Não interpretei, não fingi. Fui real, autêntica e natural", contou ela.

Assim que anunciou a novidade, Ana sofreu ataques nas redes sociais, principalmente dos fiéis da sua antiga igreja, que fica localizada no interior de São Paulo. Sem se abalar, ela cumpriu a promessa que fez no início do ano de gravar seu primeiro pornô. Agora, ela promete gravar com mulheres.

"Muita gente me criticou, mas não quero agradar ninguém. Nos últimos anos vivi para as pessoas e fui infeliz, não quero mais isso. Sou livre, dona de mim e tenho um lado B que ninguém conhece", afirmou.

Ela ainda deu detalhes de como é na hora H. "Entre quatro paredes sou devassa, ousada e provocante. É isso que mostro na internet agora".

Faturando cerca de R$ 80 mil por mês com seus nudes, Ana faz sucesso não só pelas cenas de exibicionismo, mas também pelos contos eróticos e pelos áudios provocantes que manda para os assinantes. A ex-pastora ainda aposta no "Confessionário +18", um espaço para ouvir os desejos e fantasias dos fãs.