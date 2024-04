Correção: Juninho, ex-BBB 24, volta ao antigo trabalho após o reality: 'ficou rico, é?'

Na matéria enviada anteriormente o título da publicação foi repetido e se misturou com o texto.

O Big Brother Brasil 24 terminou, e vários participantes da edição estão retomando suas rotinas habituais. Por exemplo, Juninho, sétimo eliminado da temporada, compartilhou em sua conta do Instagram na segunda-feira, dia 22, que retornou ao trabalho como motoboy.

"Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", escreveu Juninho no vídeo que compartilhou na rede social. Nele, o ex-brother aparece segurando um capacete e saindo de casa para ir ao trabalho.

"Segundou com verdades. Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas", ele acrescentou na legenda.

Posteriormente, o brother comentou nos stories da rede social sobre a repercussão do vídeo compartilhado. "Pensei que o Instagram tava meio louco. Do nada recebi uma notificação que a coisa ganhou uma proporção... Minha volta ao trabalho", contou.

Embora tenha formação em Contabilidade, Juninho ficou desempregado durante a pandemia e desde então começou a trabalhar como motoboy nas ruas.

Babu comenta incidente com brother no BBB 24

Recentemente, o nome de Juninho também ficou em alta graças a um comentário feito por Babu Santana durante uma edição do Mais Você com Ana Maria Braga. Em entrevista ao programa matinal, o ator e ex-participante do reality repercutiu a acusação de assédio feita contra Juninho no reality show deste ano.

Quando ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, o motoboy foi acusado de assediar outra participante do BBB 24 durante discussão com Alane e Beatriz. "Eu me lembro de uma situação do Juninho, que se não fosse o Big Brother, com milhares de câmeras ali, o Juninho hoje poderia estar preso por uma acusação que fizeram a ele", afirmou Babu.

O ator justificou sua fala explicando que o ex-BBB possivelmente seria alvo de racismo. "Um homem preto na nossa sociedade que sofre uma acusação que ele sofreu, se não fossem aquelas câmeras, estava preso ou morto. Entende? Então, nem vem me pedir mais aula não".

Em seu X (antigo Twitter), Juninho agradeceu Babu pela declaração. "Pois é. Essa é a verdade que muitos aqui fingem que não existe. Só nós sabemos. Obrigado, Babu".