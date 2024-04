Com zoom de 30 vezes e IA, novo Motorola Edge 50 Pro convence nas câmeras

A Motorola lançou recentemente três smartphones da nova linha Edge 50, em um evento para jornalistas, no México, que UOL Tilt acompanhou com exclusividade.

O irmão do meio da família, Edge 50 Pro, é o único que já está à venda no Brasil, com preço oficial de R$ 3.499. Os modelos Ultra (mais avançado) e Fusion (mais barato) devem chegar ao país "em breve".

Já mostramos as primeiras impressões dos três, com destaque para as boas câmeras e os recursos de inteligência artificial, e agora trazemos um review completo do Pro, que testamos nos últimos dias.

O que mais gostei

Câmeras: para mim, as grandes estrelas deste aparelho são as câmeras. São três sensores traseiros — 50MP (principal); 13MP (ultrawide com modo macro); 10MP (telefoto 3x óptico e 30x digital).

Mais do que números de pixels e de zoom, é o aspecto final da imagem que me agrada; as fotos ficam muito bonitas, com cores vivas, nitidez nos detalhes, bastante contraste e boa luminosidade. Seja de dia ou de noite, em ambientes internos ou externos, tive resultados visualmente agradáveis, inclusive no modo macro, que foca muito bem e rápido.

O conjunto é um pouco menos potente do que o do modelo Ultra, claro, mas em um uso cotidiano essa diferença nem se nota. Uma boa opção até para produtores de conteúdo.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Zoom: lentes telefoto são as queridinhas do momento, e é claro que é sempre bom ter uma câmera com o máximo poder de aproximação, para situações como shows e paisagens à distância.

O Edge 50 Pro tem zoom de 30x, sendo óptico até 3x (ou seja, feito pelas lentes, sem perder qualidade de imagem). A partir de 20x, fica mais evidente a perda de definição, como em qualquer zoom digital, mas no dia a dia é pouco provável que você vá usar mais do que 10x — e nessa faixa o resultado é muito bom.

Há ainda estabilização óptica, que ajuda a reduzir tremidos e borrões, especialmente em vídeos; eu testei o aparelho até em um barco em movimento e as imagens ficaram nítidas.

zoom 30x Imagem: Marcella Duarte/UOL

zoom 3x Imagem: Marcella Duarte/UOL

Selfie: a câmera frontal é a mesma do modelo mais caro, o Ultra, e entrega selfies com muita qualidade e nitidez. Isso pode até incomodar quem, como eu, sofre com marcas na pele e linhas de expressão, mas é fácil amenizar.

O celular oferece opções de embelezamento que ficam bem naturais. Dá para configurar um "ajuste automático", com opção de intensidade de 1 a 7 (quanto maior, mais forte; eu deixo no 2 para uma leve intervenção), ou mexer apenas nos parâmetros que você preferir (como suavizar a pele, ajustar o tom ou afinar o rosto).

A selfie também pode ser feita em modo retrato, com desfoque de fundo. O efeito fica muito bom, reconhecendo cabelos, tatuagens e outros detalhes na hora de fazer o recorte.

selfie Imagem: Marcella Duarte/UOL

selfie retrato Imagem: Marcella Duarte/UOL

Cores e texturas: a Motorola é conhecida por investir em acabamentos bonitos e coloridos nos seus aparelho. O Edge 50 Pro foi lançado nas cores preto, lilás (ambos em material emborrachado com textura de couro) ou em uma edição especial com acabamento em acetato branco perolizado, feito a mão na Itália pela empresa Mazzucchelli, que deixa cada celular com um padrão único — meu preferido, mas que não está disponível no Brasil.

Testei o lilás, e ele é muito bonito, com as laterais em alumínio roxinho. O revestimento traseiro (que a Motorola chama de "silicon leather") é bem agradável ao toque, e ajuda a dar mais firmeza na pegada, o que é importante em um celular com tela curva e bordas mais finas.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Carregamento: a bateria de 4.500 mAh dura cerca de um dia e meio de uso moderado. Não é a maior bateria do mundo, mas o melhor é que ela aceita carregamento ultrarrápido de 125W, e o carregador vem incluso na caixa. Uma recarga completa leva apenas uns 20 minutos. O carregamento sem fio também é rápido, de 50W (necessário adquirir uma base de indução compatível).

Inteligência artificial nas câmeras

Além do bom hardware, as capacidades fotográficas do Motorola Edge 50 são potencializadas por inteligência artificial. O lançamento da linha Edge 50 marca a estreia da Moto AI, que ajuda na estabilização, no foco e na nitidez das imagens — e isso fica claro no resultado.

Não é algo escancarado como a Galaxy AI, da Samsung, que oferece recursos como apagar objetos ou mudar pessoas de lugar. Segundo a Motorola, essa foi uma decisão deliberada, para não levar artificialidade, mas sim melhorar ao máximo o aspecto das fotos e vídeos.

Algumas das funções com IA no Edge 50 Pro são:

Estabilização inteligente: evita tremidos nas filmagens

Rastreio de foco automático: garante vídeos mais nítidos e claros

Longa exposição: para registrar trilhas de luz noturnas, quedas de água ou movimento de estrelas

Match de estilo (Style Sync): a partir de uma foto (por exemplo, da roupa que você está usando), o celular cria padrões de cores e formatos para customizar o fundo de tela

modo macro Imagem: Marcella Duarte/UOL

longa exposição Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Tempo de processamento: não tenho muito a criticar neste celular. Mas um detalhe um pouco chatinho para os ansiosos, que na verdade é um efeito colateral das ótimas fotos, é um tempo levemente longo de processamento. Então demora alguns segundos entre o clique e a imagem pronta, pois o celular "empilha" fotos e usa IA para um melhor resultado.

Bordas: o brilhante display Oled de 6,7 polegadas tem visualização ótima, mas as bordas curvas podem incomodar quem, como eu, já se acostumou com celulares de laterais bem retas e mais grossas. Em alguns momentos, acabava segurando o aparelho com uma pegada mais forte e isso me fazia tocar em partes da tela que não desejava, atrapalhando o que estava fazendo. Isso aconteceu algumas vezes enquanto tirava fotos, mas basta se acostumar.

Galeria: os celulares Motorola usam o Google Fotos como app nativo para as imagens, ou seja, não há um aplicativo de galeria separado. Estranhei isso, mas também é questão de costume.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Vale a pena?

O Edge 50 Pro é um smartphone bem equilibrado, com algumas características do top de linha, e um custo-benefício interessante. Além de ser bonito e estiloso.

Ele oferece tudo que uma pessoa "comum" (e até um pouco exigente) precisa em um celular: boas fotos e vídeos, processador esperto e bateria satisfatória com carregamento superrápido.

Mesmo quem joga games mais pesados ou usa o celular para produzir conteúdo audiovisual deve ficar satisfeito com o desempenho, capitaneado pelo ótimo Snapdragon 7 Gen 3, da Qualcomm.

Ficha técnica - Motorola Edge 50 Pro

Tela: OLED 6,7'' Super HD (1220 x 2712); 144Hz; 2000 Nits

Câmeras traseiras: 50MP (f/1.6 principal) + 13MP (f/1.4 ultrawide/macro) + 10MP (f/2.0 telefoto 3x zoom óptico 30x zoom digital)

Câmera frontal: 50MP f/1.9

Armazenamento interno: 256 GB

Memória RAM: 12 GB (+12 GB RAM Boost)

Processador: Snapdragon 7 Gen 3

Bateria: 4.500 mAh com carregamento turbo de 125W (carregador incluso)

Resistência: IP68 (1,5 metro de profundidade por até 30 minutos em água doce)

Proteção vidro: Gorilla Glass 5

Cores: preto ou lilás